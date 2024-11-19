العالم اليوم - اتفاق بين أرامكو السعودية و"رونغشنغ" لتوسيع مصفاة "ساسرف"

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 07:27 مساءً - وقّعت شركة أرامكو السعودية وشركة مصفاة أرامكو السعودية الجبيل "ساسرف"، التابعة لأرامكو، اتفاقا إطاريا مع شركة "رونغشنغ للبتروكيمياويات" للتطوير في العاصمة الصينية بكين، بهدف تمهيد الطريق لمشروع توسعة في مصفاة أرامكو السعودية الجبيل (ساسرف) في الجبيل.

وأعلنت أرامكو في بيان، الثلاثاء، أن الاتفاقية الثلاثية تحدد آلية التعاون والتخطيط بين الشركتين فيما يتعلق بتصميم وتطوير المشروع، وذلك بهدف تعزيز قدرات التكرير والبتروكيمياويات في "ساسرف"، فضلا عن تحسين التعاون الدولي.

وقال الرئيس للتكرير والكيمياويات والتسويق في أرامكو السعودية، محمد القحطاني إن الاتفاق بين أرامكو و"رونغشنغ للبتروكيمياويات" يهدف إلى تقديم قيمة إضافية للمساهمين.

وأكد أن الاتفاقية توضح سعي أرامكو السعودية لتعزيز التعاون الوثيق مع شركائها الرئيسيين والمضي قُدمًا في توسعها الاستراتيجي بقطاع التكرير والكيمياويات والتسويق.