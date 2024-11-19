الذهب يصعد لأعلى مستوى خلال أسبوع

الذهب يصعد لأعلى مستوى خلال أسبوعارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في أسبوع اليوم بدعم من تراجع الدولار الأمريكي بينما ينتظر السوق تعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) للحصول على إشارات بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمائة إلى 2623.54 دولار للأوقية (الأونصة)، وهو أعلى مستوى منذ 12 نوفمبر. وصعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.5 بالمائة إلى 2627.60 دولار للأوقية.

وتراجع الدولار الأمريكي مع بدء جني الأرباح بعد الارتفاع المذهل الذي حققه الأسبوع الماضي. ويؤدي ضعف الدولار إلى انخفاض تكلفة الذهب بالنسبة للمشترين من حاملي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمائة إلى أعلى مستوى في أسبوع عند 31.32 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.3 بالمائة إلى 969.80 دولار. واستقر سعر البلاديوم عند 1005.20 دولار بعد ارتفاعه بأكثر من 5 بالمائة أمس الاثنين.