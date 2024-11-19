حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 09:32 مساءً - أردوغان يحذر من خطر حرب نووية ويؤكد استعداد تركيا للوساطة بين روسيا وأوكرانيا

حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من خطر اندلاع حرب نووية على خلفية استخدام أوكرانيا للصواريخ البعيدة المدى ضد روسيا، معبرا عن أمله في تحقيق وقف لإطلاق النار بين الجانبين.

وقال أردوغان خلال مؤتمر صحفي في ريو دي جانيرو، يوم الثلاثاء، تعليقا على تعديل روسيا لعقيدتها النووية، إن "حربا قد يستخدم فيها السلاح النووي لا يمكن أن يكون فيها أي شيء إيجابي".

واعتبر أن روسيا اتخذت هذه الخطوة "ردا على الموقف الذي تم اتخاذه تجاهها في ما يخص استخدام الأسلحة التقليدية. وأعتقد أن هذه المسألة يجب أن يدرسها المسؤولون في الناتو".

وتابع قائلا إن "روسيا يجب أن تكون لديها إمكانية للدفاع عن نفسها واتخاذ إجراءات لحماية نفسها، وهي اضطرت لاتخاذ هذه الإجراءات. وعلينا في دول الناتو أيضا أن ندافع عن أنفسنا ونتخذ خطوات في هذا الشأن".

وأشار إلى أن روسيا وأوكرانيا تعتبران جارتين لتركيا، مضيفا أن "علينا أن نحمي علاقاتنا الثنائية معهما. وآمل في أننا سنحقق وقفا دائما لإطلاق النار بين أوكرانيا وروسيا بأسرع ما يمكن وسنضمن السلام الذي ينتظره العالم".

وأكد أن تركيا مستعدة لتولي دور الوساطة بين الطرفين، مشيرا إلى أن "لدينا رغبة وإمكانيات في هذا الشأن".

وأعرب عن أمله في أن "تتخذ الإدارة الأمريكية الجديدة خطوات أكثر شجاعة وعقلانية لدعم التوجه نحو السلام".

وأدلى الرئيس التركي بتصريحاته على هامش قمة مجموعة العشرين في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

ويأتي ذلك على خلفية التقارير الإعلامية حول قرار الإدارة الأمريكية رفع القيود عن استخدام القوات الأوكرانية لصواريخ ATACMS التكتيكية الأمريكية الصنع لضرب أهداف في عمق الأراضي الروسية، وإعلان وزارة الدفاع الروسية عن استخدام أوكرانيا لتلك الصواريخ أثناء استهدافها لمقاطعة بريانسك الروسية فجر الثلاثاء 19 نوفمبر.

وفي سياق متصل صادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الثلاثاء على التعديلات على العقيدة النووية الروسية، التي توسع قائمة الظروف التي قد تؤدي إلى استخدام روسيا للأسلحة النووية.