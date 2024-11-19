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روسيا تسقط 12 مسيّرة أوكرانية

أعلنت روسيا اليوم، عن إسقاط وتدمير 12 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليلة الماضية، فوق أراضي مقاطعتي روستوف وبيلغورود الروسيتين. روسيا تسقط 12 مسيّرة أوكرانيةأعلنت روسيا اليوم، عن إسقاط وتدمير 12 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليلة الماضية، فوق أراضي مقاطعتي روستوف وبيلغورود الروسيتين. وقالت وزارة الدفاع الروسية: "إن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت 12 طائرة مسيّرة أوكرانية 11 منها فوق أراضي مقاطعة روستوف، وواحدة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود". يذكر أن القوات المسلحة الأوكرانية تستهدف بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيّرة والصواريخ. وتتبادل روسيا وأوكرانيا الإعلان بشكل يومي عن إسقاط مسيّرات تستهدف أراضي كل منهما، في إطار النزاع القائم بينهما منذ فبراير 2022.

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