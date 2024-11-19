أخبار اليمن : ارتفاع حصيلة شهداء لبنان إلى 3544

ارتفاع حصيلة شهداء لبنان إلى 3544
ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان منذ أكتوبر 2023، إلى 3 آلاف و544 شهيداً، و15 ألفاً و36 مصاباً.
وذكرت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان اليوم، أن غارات العدو الإسرائيلي أمس الإثنين، أوقعت 28 شهيداً، و107 مصابين.
يذكر أن لبنان يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ بدء الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، زادت وتيرته منذ الخامس من أكتوبر الماضي، متسبباً باستشهاد آلاف المدنيين وإصابة آلاف آخرين، فضلا عن نزوح أكثر من مليون شخص عن جنوب البلاد.
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