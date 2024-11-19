كلاكيت أول مرة.. عرض الحريفة 2 في نفس عام طرح جزءه الأول

القاهرة - محمد ابراهيم -

يواصل فيلم "الحريفة" استثمار نجاحاته بـ خطوة غير مسبوقة في صناعة السينما، حيث يُعرض الجزء الثاني منه بعد أشهر قليلة من عرض الجزء الأول.



رقم قياسي لـ الحريفة كأول فيلم مصري يطرح جزئين في عام

هذه التجربة الجديدة جاءت بعد النجاح الساحق الذي حققه الجزء الأول الذي عُرض شهر يناير من عام 2024، وهو الأمر الذي دفع صُنّاع العمل إلى استثمار الحماس الجماهيري واستكمال القصة سريعًا بنفس العام حيث سيكون موعد طرح الجزء الثاني منه الشهر القادم ويختتم العام.

تفاصيل فيلم "الحريفة 2"

فيلم "الحريفة 2 " تحت اسم "الريمونتادا" من بطولة نور النبوي، كزبرة، أحمد غزي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، ومن تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد، ويدور الجزء الثاني حول الحريفة بعد فوزهم بالبطولة، يتفقوا على استكمال الحلم سويًا.

أحداث الجزء الأول من الحريفة





وتدور أحداث الجزء الأول من الفيلم في إطار تشويقي اجتماعي حول شخصية "ماجد"، وهو شاب يعشق كرة القدم، ويتعرض والده لأزمات في حياته فيقرر نقله لمدرسة حكومية أخرى، ليتلقى خلالها بعوالم جديدة عليه، وتبدأ رحلته في الانضمام لفريق كرة القدم بأحد مراكز الشباب، ويكون صداقات جديدة ويحقق نجاحات في لعبته المُفضلة.



قائمة ضيوف الشرف الجزء الثاني من الحريفة

وكشف الإعلان التشويقي عن تواجد عدد كبير من نجوم عالم كرة القدم والفن كضيوف شرف بجزءه الثاني وهم: آسر ياسين، أحمد فهمي، مروان موسى، والمعلق الرياضي أيمن الكاشف، ومايكل أوين نجم ليفربول وريال مدريد السابق، كما كشف الإعلان عن التحديات التي يواجها الفريق ودخولهم الجامعة.

نور النبوي و6 شهور



ويعرض لـ نور النبوي أول أعمال البطولة المطلقة له من خلال مسلسل "6 شهور" ومن المقرر عرضه حرصيًا على منصة watch it منتصف أكتوبر الجاري ويتكون من 10 حلقات، يشارك في بطولة مسلسل 6 شهور: نور النبوي، نور إيهاب، أمجد الحجار، وميشيل ميلاد، ويعتمد على ظهور العديد من ضيوف الشرف، ومن تأليف عمرو أبوزيد وأحمد هشام وإخراج مصطفى صولي، وإنتاج شركة أروما.