انت الأن تتابع خبر قطر:قادة حماس للمفاوضات ليسوا في الدوحة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال ماجد الأنصاري المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية اليوم الثلاثاء إن المكتب السياسي لحركة «حماس» في الدوحة لم يغلق بشكل نهائي.



وأضاف أن قادة فريق حماس للمفاوضات ليسوا في الدوحة.

وأشار الأنصاري إلى أن إغلاق المكتب السياسي لحماس إن تم، ستعلن عنه الخارجية القطرية وليس عبر وسائل أخرى.

وأضاف إن تعليق جهود الوساطة القطرية كان بسبب عدم جدية الأطراف، مؤكدا أن الدوحة "لن تقبل بأن تستغل لأغراض سياسية".

وقال إن الدوحة مستعدة لاستئناف المفاوضات في حال وجود جدية من قبل الأطراف، مؤكدا على أن الموقف القطري ثابت وواضح وهو وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

كما أشار الأنصاري إلى استكمال الجسر الجوي القطري إلى لبنان بإجمالي مساعدات بـ320 طنا.

ويأتي التصريح بعد أنباء تحدثت عن نقل مكتب الحركة إلى أنقرة، وهو ما نفته وزارة الخارجية التركية.

وقال مصدر دبلوماسي تركي، الاثنين، إن ما يتردد عن أن مكتب حركة حماس انتقل إلى تركيا لا يعكس الحقيقة، مضيفًا أن أعضاء في الحركة يزورون البلاد من وقت لآخر، وفق ما أوردته وكالة "رويترز".