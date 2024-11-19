انت الأن تتابع خبر عاجلI بوتين بتخذ قرارًا صادم ضد أمريكا وكييف.. ما هو؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أظهرت وثيقة نُشرت على الموقع الإلكتروني للحكومة الروسية، في نبأ عاجل، أن الرئيس الروسي، «فلاديمير بوتين» وافق بشكل رسمي على تحديث للعقيدة النووية «السلاح النووي».

في وقتًا سابق، قالت «موسكو» إنها تحتفظ بحق استخدام «الأسلحة النووية» في حال تعرض أراضيها، بما في ذلك «روسيا البيضاء» لعدوان بأسلحة تقليدية، إذا كان يشكل تهديداً خطيراً على سيادتهما.

وكان الرئيس الروسي «بوتين» قد أمر قبل أسابيع فقط من موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية التي أجريت هذا الشهر، بإجراء تغييرات على العقيدة النووية لتنص على أنه من الممكن اعتبار أي هجوم تقليدي على روسيا، وذلك بمساعدة بلد يمتلك قوة نووية، هجوماً مشتركاً على روسيا.