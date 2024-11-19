سامسونج تُحقق إنجازًا غير مسبوق في مؤتمر CES 2025

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 02:29 مساءً - أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات، الرائدة عالميًا في مجال التكنولوجيا، حصول أحدث منتجاتها وخدماتها على أربع جوائز ضمن فئة "الأفضل في الابتكار" من جمعية تكنولوجيا جوائز الابتكار المرموقة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية "CES 2025".

وتأتي هذه الجوائز قبل شهرين من انطلاق "CES 2025" أكبر وأهم حدث عالمي في مجال التكنولوجيا، مما يؤكد التزام سامسونج المستمر بتطوير التكنولوجيا الاستهلاكية ودفع حدود الابتكار، وبفضل ريادتها في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتصميم المستدام، وتجارب المستخدم الشاملة بهذه الجوائز، تواصل سامسونج وضع معايير جديدة للصناعة بأكملها.



برنامج جوائز الابتكار في ‘CES’ هو مسابقة سنوية تقوم بتكريم المتميزين في التصميم والهندسة في مجال التكنولوجيا الاستهلاكية، حيث تسلط المسابقة الضوء على أبرز الابتكارات عبر عدة فئات، وتمنح تقديرًا خاصًا للأعلى تقييمًا في كل مجال.

وتعكس الجوائز التي حصلت عليها سامسونج، رؤيتها الشاملة لتقديم حلول ذكية متكاملة تمكّن الاتصال عبر الذكاء الاصطناعي، وتسهل تخصيص التجارب لتلبية احتياجات المستخدمين، عبر منظومتها المتكاملة من الأجهزة الذكية المتقدمة، مثل الهواتف الذكية والأجهزة والأجهزة المنزلية وشاشات التلفاز والأجهزة القابلة للارتداء، والبرمجيات، والخدمات، بالإضافة إلى حلول أشباه الموصلات التي تفتح آفاقًا غير محدودة للمستقبل.

وحققت وحدة أعمال الشاشات المرئية من "سامسونج" إنجازًا استثنائيًا بحصولها على 16 جائزة للابتكار، من بينها ثلاث جوائز ضمن فئة "الأفضل في الابتكار".

وشملت هذه الجوائز أحدث طراز من تلفزيونات ‘OLED’ الرائدة، إضافةً إلى ذلك، حظيت سامسونج بإشادة خاصة بفضل ميزاتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي، المصممة لتسهيل الحياة اليومية وجعلها أكثر ترابطًا وحيوية من أي وقت مضى.

كما نالت وحدة الأجهزة المنزلية الرقمية (DA) تكريمًا خاصًا لابتكاراتها التي تركز على تحسين تجربة المنزل، حيث حصدت عدة جوائز عن منتجات مصممة لتلبية احتياجات الحياة العصرية.

وسيحظى زوار معرض "CES® 2025" الذي سيقام في مدينة لاس فيغاس خلال الفترة من 7 إلى 10 يناير، بفرصة لاستكشاف مجموعة سامسونج الكاملة من المنتجات الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تم تطويرها لتساهم في بناء عالم أكثر استدامة وشمولية، يجمع بين أفضل ما في التكنولوجيا وأسلوب الحياة.



وحازت ‘Galaxy Buds3 Pro’ على جائزة "الأفضل في الابتكار" في فئة سماعات الرأس والصوت الشخصي، بفضل جودة الصوت العالية، وميزة إلغاء الضوضاء التكيفية، وتصميمها الأنيق. وتم تصميم سلسلة ‘Galaxy Buds3’لتقديم تجربة استماع متميزة تعتمد على تقنيات معالجة صوتية متقدمة لضمان وضوح الصوت ونقاءه. كما أنها مزودة بذكاء‘Galaxy AI’، ما يسمح للمستخدمين بالاستماع إلى محاضرات أو كلمات مترجمة مباشرةً من خلال السماعات، والمساهمة في كسر حواجز اللغة والتواصل بشكل سلس، وكل ذلك دون الحاجة إلى استخدام شاشة.

التقنيات التي حصدت جوائز الابتكار في CES 2025



‘Galaxy AI‘ للصور: تعمل سامسونج على دمج الذكاء الاصطناعي في جميع تقنياتها المتصلة، بدءًا من ‘Galaxy AI’ على الأجهزة المحمولة، لتقديم فوائد واقعية ومبتكرة للمستخدمين، بما في ذلك أدوات التحرير والإبداع القوية على الأجهزة المحمولة. على سبيل المثال، يوفّر محرك’ ‘ProVisual، وهو مجموعة شاملة من الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، طريقة جديدة كليًا للمستخدمين لالتقاط وتحرير المحتوى، حيث يمكنهم تحسين الصور على الفور وبسهولة من خلال توصيات تلقائية، مثل "اقتراحات التحرير" أو "التعديل التوليدي". وتُظهر هذه القدرات تركيز سامسونج على توفير تجارب شاملة وهادفة للمستخدمين.

‘Galaxy Z Fold6’ للألعاب والرياضات الإلكترونية: يُعد ‘Galaxy Z Fold6’ أقوى هاتف قابل للطي في سلسلة ‘Galaxy Z’ حتى الآن، حيث يتميز بتصميم أنحف وأخف وزنًا، مع أداء قوي بفضل معالج ‘Snapdragon’المحمول الأكثر تطورًا، كما تم تزويده بنظام تبريد مُحسَّن. مما يضمن أداءً استثنائيًا أثناء الاستخدام، كما يوفر مجموعة من الميزات والأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي من ‘Galaxy’ التي تدعم التواصل والإبداع، ما يعظم فوائد الشاشة الكبيرة ويعزز الإنتاجية بشكل كبير.

‘Galaxy Tab S10 Series’لفئة مكوّنات وأجهزة الكمبيوتر: تُعد سلسلة ‘Galaxy Tab S10’ أول سلسلة أجهزة لوحية من سامسونج، مدعومة بالذكاء الاصطناعي. ويأتي الجهاز بمكونات متميزة تشمل شاشات ‘Dynamic AMOLED 2X’ بقياسي 14.6 و12.4 بوصة، والتي تشكل منصة مثالية لقلم ‘S Pen’ المدمج مع كلا الطرازين. وتتضمن تحسينات الأداء لجهاز ‘Galaxy Tab S10 Ultra’ زيادة بنسبة 18% في أداء وحدة المعالجة المركزية (CPU)، و28% لوحدة معالجة الرسومات (GPU)، و14% لوحدة معالجة الشبكات العصبية (NPU) مقارنة بجهاز ‘Galaxy Tab S9 Ultra’، ما يتيح ميزات ذكاء اصطناعي أسرع وأكثر استجابة. وتتوفر هذه الميزات بسهولة من خلال كتابة التعليمات باستخدام مفتاح ‘Galaxy AI Key’ الجديد المتاح في بعض لوحات المفاتيح القابلة للتوصيل، والذي يمكن تخصيصه لفتح المساعد الذكي الذي يختاره المستخدم.

‘Galaxy Watch7’لفئة تكنولوجيا الموضة والأزياء، تم تصميم هذه الساعة لتعزيز العناية بالصحة اليومية، عن طريق تقديم تمارين مخصصة وميزات لمراقبة الصحة. بالإضافة إلى ذلك، تتيح ‘Galaxy Watch7’ للمستخدمين التعبير عن أسلوبهم الشخصي عبر مجموعة متنوعة من الأساور الأنيقة وخيارات متعددة لواجهات الساعة.

ذاكرة ‘LPDDR5X DRAM’ بسرعة 10.7 جيجابت في الثانية لفئة الأجهزة المحمولة والإكسسوارات والتطبيقات: طورت سامسونج أول شريحة ذاكرة ‘DRAM’ في الصناعة بتقنية 12 نانومتر من نوع ‘LPDDR5X’، التي تدعم سرعات تصل إلى 10.7 جيجابت في الثانية، ما يجعلها الأسرع في فئتها. بفضل أدائها العالي وحجمها الصغير، تم تحسين ‘LPDDR5X’ لتلبي احتياجات تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتقدمة على الأجهزة المحمولة للجيل القادم.

‘Exynos W1000’ لفئة تكنولوجيا الموضة تم تصميم هذا المعالج خصيصًا للساعات الذكية والأجهزة القابلة للارتداء، حيث يتيح تشغيل التطبيقات المتقدمة بسلاسة ويعرض رسومات ثلاثية الأبعاد بوضوح، بفضل وحدة معالجة الرسومات المدمجة. كما يُعزز هذا المعالج تجربة المستخدم من خلال تحميل أسرع للتطبيقات، كما يدعم ميزة الشاشة الدائمة بأقل استهلاك للطاقة.

All Lenses on Prism (ALoP) لتقنيات التصوير: تُعد هذه التقنية من سامسونج حلًا جديدًا للكاميرات المقربة، حيث يتم تثبيت العدسات مباشرةً على المنشور، ما يعزز من سطوع الصورة ويقلل التشويش. كما يتميز هذا التصميم المبتكر بتقليل بروز الكاميرا، ما يتيح تصميمًا أكثر أناقة انسيابية.

