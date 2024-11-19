استشهاد شاب إثر إطلاق النار عليه من مسيرة إسرائيلية بخان يونس

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 02:29 مساءً - قال يوسف أبو كويك، مراسل “القاهرة الإخبارية” من خان يونس، إن هناك دمارا كبيرا لحق بمستشفى أبو يوسف النجار في حي جنينة شرق مدينة رفح الفلسطينية، والتي استهدفت في بداية الاجتياح البري للمدينة في مطلع مايو الماضي بالتوازي مع انطلاق العملية العسكرية الإسرائيلية منذ ذلك التاريخ.

وأضاف «أبو كويك»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن الاحتلال الإسرائيلي بات يستخدم أدوات لنسف وتدمير الأحياء السكنية في شمالي وجنوبي قطاع غزة، مثل روبوت يتم التحكم فيه عن بُعد ويحمل كميات كبيرة من المتفجرات.

وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصف عددا من منازل المدنيين الفلسطينيين في شمال قطاع غزة وتحديدا في بيت لاهيا، كما استشهد شاب إثر إطلاق النار عليه من قبل مسيرة إسرائيلية، موضحا أن إحصائية الشهداء في هذه المحافظة ما زالت غير دقيقة نظرا لعدم تمكن طواقم الإسعاف أو رجال الدفاع المدني من الوصول إلى هناك بسبب الإجراءات الإسرائيلية ونزوح معظم الكادر الطبي وجميع العاملين في الدفاع المدني من تلك المحافظة