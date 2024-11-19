محافظة الأقصر تقدم أسبوع توعية أثرية لطلبة المدارس ضمن بداية جديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 06:37 مساءً - دعم كبير تقدمه إدارة الوعى الأثرى بمحافظة الأقصر، بقيادة محمود العديسي مدير الإدارة، لطلبة المدارس حول المدن المختلفة في إطار أسبوع توعية أثرية بالمدارس، وذلك تحت ظل المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، حيث تأتي تلك الفاعليات في إطار إحتفال إدارة الوعي الأثري بالأقصر بمناسبة الذكرى الثانية بعد المئة لإكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون.

وفى هذا الصدد كشف محمود العديسي مدير إدارة الوعى الأثرى بمحافظة الأقصر، إنه تم البدء في تلك الفعاليات التوعوية لطلبة المدارس عبر تنظيم زيارة إلى مدرسة الزينية قبلى المشتركة للتعليم الأساسي التابعة لإدارة الزينية التعليمية، حيث استهدفت خلالها عدد 100 طالب وطالبة، تم خلالها توضيح تاريخ وقصة إكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون، وكذلك تغيير بعض المفاهيم الخاطئة عن الحضارة المصرية القديمة مما يزيد لديهم حب الإنتماء والولاء للوطن العزيز مصر.

ويضيف محمود العديسي، في تصريحاته، إنه شملت الجولات بالمدارس زيارة إلى مدرسة طيبة الثانوية المشتركة بمدينة طيبة التابعة لإدارة الأقصر التعليمية، وتم تقديم ندوات توعوية لعدد 50 طالب وطالبة بالمدرسة، وذلك فى إطار التعاون المشترك فى البرنامج التثقيفي بالقافلة الثقافية المتنقلة بمكتبة مصر العامة بالأقصر بالتعاون مع الإدارة العامة للآثار المصرية اليونانية الرومانية بالأقصر، ومديرية التربية والتعليم بالأقصر.

وأوضح مدير إدارة الوعى الأثرى، إنه شمل الأسبوع التوعوى بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالأقصر، تنظيم فعاليات زيارة إلى مدرسة نجع الدار للتعليم الأساسي التابعة لإدارة الطود التعليمية، والتي استهدفت خلالها عدد 200 طالب وطالبة، تم خلالها توضيح تاريخ وقصة إكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون، وكذلك تغيير بعض المفاهيم الخاطئة عن الحضارة المصرية القديمة، مما يزيد لديهم حب الانتماء والولاء للوطن العزيز مصر.

توعية أثرية ضمن مبادرة بداية بمدرسة نجع الدار للتعليم الأساسي توعية أثرية ضمن مبادرة بداية بمدرسة نجع الدار للتعليم الأساسي

زيارة الوعى الأثرى إلى مدرسة نجع الدار للتعليم الأساسي زيارة الوعى الأثرى إلى مدرسة نجع الدار للتعليم الأساسي

زيارة إلى مدرسة الزينية قبلى المشتركة للتعليم الأساسي زيارة إلى مدرسة الزينية قبلى المشتركة للتعليم الأساسي

زيارة إلى مدرسة طيبة الثانوية المشتركة بمدينة طيبة زيارة إلى مدرسة طيبة الثانوية المشتركة بمدينة طيبة

زيارة إلى مدرسة نجع الدار للتعليم الأساسي بالأقصر زيارة إلى مدرسة نجع الدار للتعليم الأساسي بالأقصر

كتيبات توعية أثرية لطلبة مدرسة الزينية قبلي كتيبات توعية أثرية لطلبة مدرسة الزينية قبلي

لقاءات توعية أثرية لطلبة مدرسة الزينية قبلي_1 لقاءات توعية أثرية لطلبة مدرسة الزينية قبلي_1