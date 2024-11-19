

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت شركتا "فيلم كلينك" و"ذا بلانيت ستوديوز" عن إطلاق الأغنية الرسمية لفيلم "الفستان الأبيض"، والتي تحمل عنوان عقبالكوا من غناء المطربة بوسي استعدادًا لعرض الفيلم في دور السينما في مصر ابتداءً من الأربعاء المقبل نوفمبر ٢٠



الأغنية، التي تعبر عن أجواء الفرح والمناسبات السعيدة، تأتي بكلمات عليم وألحان إيهاب عبد الواحد وتضفي لمسة موسيقية احتفالية تنسجم مع الأجواء المبهجة التي يتميز بها نهاية الفيلم.

فيلم "الفستان الأبيض" يروي قصة "وردة"، التي تجسدها الفنانة ياسمين رئيس، العروس التي تفقد فستان زفافها قبل ليلة واحدة من حفل الزفاف.

فتبدأ رحلة مشوّقة عبر شوارع القاهرة برفقة صديقتها المقربة، التي تؤدي دورها أسماء جلال، في محاولة للعثور على بديل. وعلى مدار هذه الرحلة، تخوض "وردة" رحلة أخرى لاكتشاف ذاتها وتقييم علاقتها مع المدينة وحياتها.



الفيلم من تأليف وإخراج جيلان عوف، ومن بطولة ياسمين رئيس وأحمد خالد صالح وأسماء جلال وسلوى محمد علي ولبنى ونس وأنجي أبو السعود، وميمي جمال.

يضم فريق العمل للفيلم "أحمد عبد الله السيد" كمنتج إبداعي، و"عمر أبو دومة" كمدير تصوير، مع تصميم الأزياء من قبل "ريم العدل"، والموسيقى التصويرية من تأليف "خالد حماد"، والإشراف الفني والديكور بقيادة "عاصم علي". هو أول تعاون بين شركتي "فيلم كلينك" و"ذا بلانيت ستوديوز”.