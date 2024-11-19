كريم النشا والخميرة الكوري لتوريد وتسمين الخدود والوجه وشد وتبييض البشرة

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رياض - احمد صلاح - كريم النشا والخميرة الكوري لتوريد وتسمين الخدود والوجه العديد من النساء والفتيات يبحثون عن كريم النشا والخميرة، وهي أسرع كريمات لتوريد وتسمين الخدود والوجه كله، بالإضافة إلى كريمات التفتيح الأخرى، لذلك سنقدم لكم في مقالتنا كريم النشا والخميرة بالتفصيل وهو أسرع كريم لتسمين وتوريد الخدين وتفتيح البشرة، فأسرع كريم تسمين وتوريد للخد هو هذا الكريم والوصفة التي سنتحدث عنها وهي من أكثر الكريمات فاعلية حيث يمكنها انتفاخ وامداد الخدين وشد الجلد، وتبدو السيدات الأجمل والأكثر تميزًا، لذلك وجدنا أن العديد من الفتيات الصغيرات يرغبن في الحصول على خدود مستديرة.

كريم النشا والخميرة الكوري لتوريد وتسمين الخدود والوجه

كما ذكرنا من قبل، فالخدين عامل مهم في إبراز جمال كل من الفتيات والنساء، ولهذا السبب الكثير من الفتيات يبحثون عن أسهل طريقة للحصول على خدود موردة وممتلئة وساحرة.

المكونات المستخدمة في الوصفة:

المكونات في هذه الوصفة بسيطة وسهلة الاستخدام، وعادة ما توجد في معظم المنازل.

2 ملقة ممتلئة من مسحوق الحلبة، معها ملعقة واحدة قليلة من النشا.

بالإضافة إلى 2ملعقة ممتلئة من الخميرة، وملعقة واحدة قليلة

من اللبن الرايب أو الزبادي، وفي النهاية نضيف العنصر الأخير هو زيت الزيتون البكر الممتاز.

طريقة تجهيز وصفة كريم النشا والخميرة: