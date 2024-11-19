وزير الإسكان يُعلن موعد إجراء القرعة العلنية لتخصيص 1645 وحدة سكنية بـ8 مدن جديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 10:35 صباحاً - أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موعد إجراء القرعة العلنية اليدوية لتخصيص 1645 وحدة سكنية متنوعة بـ8 مدن جديدة، وذلك خلال يومي الأحد 24 نوفمبر الجاري، والثلاثاء 3 ديسمبر المقبل، والتي تم التقدم عليها للحجز الفوري من خلال أجهزة المدن بمشروعات هيئة المجتمعات العمرانية في الفترة من 29/9/2024 : 28/10/2024.

وأوضح الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، أنه سيتم إجراء القرعة على الوحدات التي تم التقدم عليها بمدن (العاشر من رمضان - برج العرب الجديدة – رشيد الجديدة – 6 أكتوبر – العبور – ملوي الجديدة – الصالحية الجديدة)، يوم الأحد 24/11/2024، بمقر صالة حسن مصطفى المغطاة بمدينة 6 أكتوبر.

وأضاف نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، أنه سيتم إجراء القرعة العلنية على الوحدات التي تم التقدم عليها بمدينة المنصورة الجديدة، يوم الثلاثاء 3/12/2024، بإستاد مدينة دمياط الجديدة.

وأوضح الشوربجي، أن فعاليات القرعة ستعقد في تمام الساعة الـ10 صباح اليومين المحددين، وسيتم السماح بحضور القرعة العلنية بموجب إيصال سداد جدية الحجز، وسيتم البث المباشر لأحداث القرعة على الموقع الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.