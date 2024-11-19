أمن القاهرة يضبط بائع متجول فى البساتين تعدى على طالب بإستخدام سلاح أبيض

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 11:37 صباحاً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات، بإستقبالها طالب مقيم بمحافظة الجيزة، مصاب بطعنة نافذة بالبطن والصدر وإشتباه نزيف بالبطن.

بالإنتقال وسؤاله قرر بأنه حال تواجده أمام الجامعة محل دراسته بدائرة القسم حدثت مشادة كلامية بينه وبين أحد الباعة الجائلين إثر إرتطامه به، قام على أثرها بائع آخر بالتدخل والتعدى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض كان بحوزته، نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه بائع متجول مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، مصاب بجرح قطعى باليد اليسرى، وبحوزته السلاح الأبيض المُستخدم فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.