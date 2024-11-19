انت الأن تتابع خبر تنظيف الاسنان من الجير والكلس والاصفرار بمكونات منزلية بسيطة من أول استخدام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يتساءل الكثيرون عن طريقة تنظيف الاسنان بمكونات طبيعية بسيطة حيث يعاني البعض من مشكلة اصفرار الأسنان المزعجة التي تسبب الضيق والحرج في كثير من الأحيان، الأسنان هي سر الابتسامة الجميلة الأمر الذي يدفع البعض إلى صرف مبالغ طائلة لتنظيفها في عيادات الأطباء لذا وجب التنويه عن بعض الخلطات الطبيعية الاقتصادية البسيطة التي تنجح في حل الكثير من مشاكل الأسنان.

تنظيف الاسنان

هناك العديد من الوصفات والمكونات الطبيعية التي أثبتت كفاءتها في التخلص من البقع الصفراء وآثار الجير المتراكم على الأسنان وهذا ما سنقوم بتوضيحه في السطور القادمة.

الوصفة الأولى

أشاد الكثيرون بفعالية هذه الوصفة في التخلص من البقع الصفراء المزعجة، لتطبيق هذه الوصفة ينبغي اتباع التالي:

المكونات

ملعقة صغيرة من مسحوق الفحم.

فرشاة أسنان.

الطريقة

في البداية ينبغي ترطيب الأسنان بالماء ثم يوضع مقدار مسحوق الفحم على الفرشاة.

تفريش الأسنان من أعلى لأسفل جيدًا لمدة 5 دقائق.

شطف الأسنان والمضمضة بالماء جيدًا للتخلص من بقايا مسحوق الفحم.

الوصفة الثانية

تكمن هذه الوصفة في استخدام مادة بيكربونات الصوديوم الفعالة القادرة على إزالة البقع والرواسب الجيرية

وذلك من خلال اتباع التالي:

المكونات

ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم .

قطرات من الماء.

فرشاة أسنان.

الطريقة

خلط المكونات السابقة مع بعضها جيدًا حتى تتجانس.

تغمس فرشاة الأسنان في الخليط السابق.

تفرش الأسنان جيدًا برفق لمدة دقيقتين.

غسل الأسنان بالماء جيدًا.

الوصفة الثالثة

تتمثل في عمل خليط رائع من العسل والزنجبيل وذلك من خلال إتباع التالي:

المكونات

ملعقة صغيرة من الزنجبيل.

القليل من العسل.

الطريقة

خلط كل من الزنجبيل والعسل في وعاء صغير جيدًا حتى تتداخل المكونات مع بعضها البعض.

فرك الأسنان بالخليط السابق جيدًا.

غسل الأسنان بالماء.

للحصول على النتيجة المرجوة يفضل تكرار الوصفة السابقة مرتين في الأسبوع.

في نهاية مقال تنظيف الاسنان