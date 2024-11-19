انت الأن تتابع خبر هل تعاني من آلام المفاصل؟.. 4 مشروبات منزلية تمنحك راحة فورية والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - هل تصاب في بعض الأوقات بوخزات مؤلمة شديدة في المفاصل؟!، حيث من الممكن أن ينتج عن المعدلات المتزايدة من حمض البوليك الذي يمنحه الجسم أثناء هضم معظم المأكولات، مما يسبب الإحساس بآلام المفاصل نتيجة زيادة حمض البوليك داخل المفصل، ولذلك سوف نقدم لك أربعة مشروبات منزلية تساعدك في نقص معدل حمض البوليك.
يمكنك اعتماد إحدى تلك المشروبات التالية للحد من آلام المفاصل ولكن يجب أن تتناولها بحرص واعتدال، تابع النقاط التالية حتى تتعرف عليهم:
- عصير الليمون، حيث يساهم فيتامين سي المرتفع في الليمون الإنسان على تحطيم حمض البوليك المرتفع وإخراجه، وكل ما ينبغي اتباعه هو عصر منتصف الليمون الواحد على كوب ماء دافئ كل يوم في الصباح، كما تستطيع أن تحتسي المشروب الأخضر خليط من التالي (عصير ليمون، زنجبيل، خيار سبانخ) للتخلص من السموم.
- لبن بالكركم فهو منقذ حينما يختص الأمر بالتخلص من الالتهابات والحد من معدلات حمض البوليك، وذلك بسبب الكركمين المتواجد في الكركم ولإعداد لبن الكركم قم بتقليب ربع معلقة صغيرة من الكركم على كوب من اللبن الدافئ قبل الذهاب إلى النوم، وسوف تلاحظ قدرته العلاجية.
- عصير الخيار، من الخضروات اللذيذة، وعند تناوله كعصير يصبح المذاق منعش باردًا، وذلك ما يقوم به عصير الخيار في جسد الإنسان، حيث يوجد في الخيار تسعين في المائة ماء، مما يساهم في القضاء على السموم، ومن ضمنهم حمض البوليك.
- مشروب الزنجبيل، من أفضل المشروبات للأفراد الذين يرغبون في الدفء والمذاق المنفرد، ولذلك نقدم لك بعضًا من فوائده فهو ممتلئ بمضادات الالتهابات التي تحد من معدلات حمض البوليك، ولإعداد ذلك المشروب ضع قليل من شرائح الزنجبيل في الماء الدافئ، ثم ضع عسل النحل حسب الرغبة، وتناوله بألف هنا.