الكمادات الباردة: سحركِ الطبيعي للتخلص من إجهاد العين

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 10:58 صباحاً - متابعة بتول ضوا

في عصر الشاشات الرقمية، أصبح إجهاد العين مشكلة شائعة تعاني منها الكثير من الناس. تسبب ساعات طويلة أمام الحاسوب والهواتف الذكية احمرارًا، وحكة، وتورمًا في العين، بالإضافة إلى الشعور بالصداع والضبابية. لحسن الحظ، هناك حل بسيط وفعال لهذه المشكلة، وهو استخدام الكمادات الباردة.

الكمادات الباردة عبارة عن قطع قماش نظيفة مبللة بالماء البارد أو الثلج. عندما توضع على العينين، تعمل على:

تقليل الالتهاب: تساعد البرودة على تضييق الأوعية الدموية وتقليل التورم والاحمرار.

تهدئة الأعصاب: تخفف الكمادات الباردة من التوتر العصبي في عضلات العين، مما يقلل من الشعور بالألم.

تحسين الدورة الدموية: تساعد البرودة على تحسين الدورة الدموية في منطقة العين، مما يغذي الأنسجة ويسرع عملية الشفاء.