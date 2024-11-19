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ريال مدريد يعلن خضوع ميليتاو لعملية جراحية ناجحة

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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 12:56 مساءً - أعلن ريال مدريد، اليوم الثلاثاء، نجاح العملية الجراحية التي خضع لها لاعبه البرازيلي، إيدير ميليتاو.

وقال ريال مدريد، في بيان رسمي: “خضع لاعبنا إيدير ميليتاو اليوم لعملية جراحية ناجحة بسبب تمزق في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليمنى”.

وأضاف: “أجرى العملية الدكتور مانويل لييز، تحت إشراف الخدمات الطبية في ريال مدريد، وسيبدأ ميليتاو عملية تعافيه في الأيام المقبلة”.

ومن المتوقع أن تستمر عملية التعافي من الإصابة أكثر من 9 أشهر.

وتعرض ميليتاو لتلك الإصابة، يوم 9 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، خلال مواجهة أوساسونا، في الدوري الإسباني.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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