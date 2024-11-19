لو عاوز تخس بسرعة.. الليمون الحل الأمثل للريجيم

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 02:53 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يعد الليمون من أشهر الفواكه الحمضية التي تُستخدم على نطاق واسع حول العالم، وذلك بفضل ما يحتوي عليه من فوائد غذائية متعددة تدعم صحة الجسم وتحميه من الأمراض. يتميز الليمون بغناه بفيتامين “سي”، الألياف، والمركبات النباتية المفيدة، مما يجعله عنصرًا أساسيًا لتعزيز صحة القلب، الوقاية من الأمراض، وتحسين عملية الهضم.

1. دعم صحة القلب والأوعية الدموية

الليمون غني بفيتامين “سي”، حيث تحتوي ليمونة واحدة على حوالي 53 ملجم من هذا الفيتامين، ما يعادل 60% من الاحتياج اليومي للجسم. تشير الدراسات إلى أن تناول الفواكه الغنية بفيتامين “سي” يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي لب الليمون على ألياف مفيدة تساعد في تقليل عوامل الخطر المرتبطة بأمراض القلب مثل ارتفاع مستويات الكوليسترول.

2. المساعدة في إدارة الوزن

يُروج الليمون كثيرًا كأداة فعالة في إنقاص الوزن. يحتوي الليمون على الألياف القابلة للذوبان مثل البكتين، التي تتمدد في المعدة وتمنح شعورًا بالشبع لفترة أطول. لكن هذه الفائدة تتحقق عند تناول لب الليمون، وليس عصيره فقط، حيث أن العصير لا يحتوي على الألياف.

3. الوقاية من حصوات الكلى

تتكون حصوات الكلى نتيجة تراكم الفضلات المتبلورة في الكلى، ويُعد حمض الستريك الموجود في الليمون عاملًا مساعدًا في زيادة حجم البول ودرجة حموضته، مما يقلل من احتمالية تكوّن الحصوات. يُنصح بتناول نصف كوب من عصير الليمون يوميًا للمساعدة في الوقاية من حصوات الكلى، خاصةً للأشخاص الذين لديهم تاريخ مرضي مع هذه الحالة.

4. الحماية من فقر الدم

يُعتبر فقر الدم الناتج عن نقص الحديد من الحالات الشائعة، حيث يصعب على الجسم امتصاص الحديد بشكل كافٍ. يلعب الليمون دورًا مهمًا في تحسين امتصاص الحديد بفضل محتواه من فيتامين “سي” وحمض الستريك، مما يجعله خيارًا مثاليًا للوقاية من فقر الدم، خاصةً عند تناوله مع أطعمة غنية بالحديد مثل السبانخ والبقوليات.

5. تقليل خطر الإصابة بالسرطان

تشير بعض الدراسات إلى أن تناول الفواكه الحمضية، بما في ذلك الليمون، قد يساهم في تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، مثل سرطان الرئة. ومع ذلك، لا توجد أدلة قوية تؤكد أن الليمون يمكنه محاربة السرطان لدى البشر بشكل نهائي.

6. تحسين صحة الجهاز الهضمي

يحتوي الليمون على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان، مثل البكتين، التي تعزز صحة الجهاز الهضمي. تعمل الألياف على تحسين صحة الأمعاء، إبطاء هضم السكريات والنشويات، وتنظيم مستويات السكر في الدم، مما يساهم في تحسين وظيفة الجهاز الهضمي بشكل عام.

باختصار، يعد الليمون فاكهة غنية بالفوائد الصحية التي يمكن أن تعزز صحة القلب، تدعم الجهاز الهضمي، وتساهم في الوقاية من عدة أمراض.