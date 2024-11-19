باولو بينتو يعلن تشكيلة الإمارات لمواجهة قطر

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 04:58 مساءً - أعلن باولو بينتو، مدرب المنتخب الإماراتي، تشكيلة الأبيض لمواجهة قطر، مساء اليوم، ضمن الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء عند الساعة 20:00 بتوقيت أبو ظبي.

وجاءت التشكيلة كاملة على النحو التالي:

خالد عيسى، ماركوس ميلوني، كوامي كويدو، خليفة الحمادي، خالد الظنحاني، يحيى نادر، ماجد راشد، يحيى الغساني، فابيو ليما، حارب عبد الله، برونو أوليفيرا.