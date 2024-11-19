فابيو ليما يقود الإمارات لاكتساح قطر بخماسية

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 07:00 مساءً - قاد فابيو ليما منتخب الإمارات لتحقيق فوز كبير على نظيره القطري، بنتيجة 5-0، مساء اليوم، ضمن الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

خماسية الأبيض الإماراتي حملت توقيع كلاً من فابيو ليما “سوبر هاتريك” (د4، د45 من علامة الجزاء، د45+5، د56 من علامة الجزاء)، ويحيى الغساني (د73).

بهذه النتيجة، رفع منتخب الإمارات رصيده إلى 10 في المركز الثالث ضمن المجموعة الأولى، فيما تجمد رصيد قطر عند 7 نقاط في المركز الرابع.