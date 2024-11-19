مدرب قطر يعلق على الخسارة الثقيلة أمام الإمارات

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 08:56 مساءً - علق ماركيز لوبيز، مدرب منتخب قطر، على الخسارة الثقيلة التي تعرض لها العنابي أمام الإمارات، بنتيجة 5-0، مساء اليوم، ضمن الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وفي المؤتمر الصحفي عقب المباراة، قال المدرب الإسباني: “أبارك للإمارات فوزها المستحق اليوم”.

وأضاف: “حضرنا أنفسنا جيداً للمباراة، ووضعنا الخطة المناسبة بناء على رؤيتنا للعديد من مباريات الإمارات السابقة، لكننا تلقينا هدفاً مبكراً”.

وأردف: “ثم ارتكبنا عدة أخطاء فردية كلفتنا تلك الخسارة الثقيلة، وحاولنا العودة في اللقاء، إلا أنه كان من الصعب مع خسارة الشوط الأول بثلاثة أهداف”.

وعن سر جلوسه على مقاعد البدلاء دون أي ردة فعل منذ الدقيقة 80، أتم: “بعدما تلقينا الهدف الخامس، لم يكن هناك ما يمكن أن نفعله، لذا جلست. لاعبونا لم يكونوا مرهقين، لكنه لم يكن يومنا”.