طرق قلي الباذنجان بأقل كمية من الزيت الممكن

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 07:00 مساءً - فوائد تجنب استخدام كميات كبيرة من الزيت

إن استخدام كميات أقل من الزيت عند قلي الباذنجان لا يعزز فقط النكهة الطازجة للخضار، بل يسهم أيضًا في الحفاظ على الصحة العامة. حيث أن تقليل استهلاك الزيت يساهم في تخفيض السعرات الحرارية المتناولة، وهو أمر مهم لأولئك الذين يسعون للحفاظ على وزن صحي أو تحسين نمط حياتهم الغذائي.

طرق مبتكرة لقلي الباذنجان بأقل كمية من الزيت

يمكن تحقيق قلي الباذنجان باستخدام كميات أقل من الزيت باتباع بعض الأساليب والممارسات البسيطة. فيما يلي بعض الطرق الفعّالة لتحقيق ذلك:

استخدام الشواية الهوائية

إن استخدام الشواية الهوائية هو وسيلة رائعة للحصول على باذنجان مقرمش مع الحفاظ على الكمية القليلة من الزيت. يمكن رش شرائح الباذنجان بكمية صغيرة من رذاذ الزيت ووضعها في الشواية الهوائية للطهي حتى تصبح ذهبية اللون ومقرمشة.

الخبز في الفرن

واحدة من الطرق الصحية الأخرى هي خبز الباذنجان في الفرن. قم بتحضير الباذنجان بتقطيعه إلى شرائح وترتيبه على صينية خبز. ثمّ امسح الشرائح برذاذ خفيف من الزيت وأخبزها في فرن محمى مسبقاً حتى تحصل على اللون المرغوب.

استخدام المقلاة غير اللاصقة

يساعد استخدام المقلاة غير اللاصقة على تقليل الحاجة للزيت عند قلي الباذنجان. يمكنك الاكتفاء بملعقة صغيرة من الزيت أو حتى أقل لدهن المقلاة قبل إضافة شرائح الباذنجان.

نصائح عملية لتحضير باذنجان بأقل كمية من الزيت

تأكد من تقطيع الباذنجان إلى شرائح متساوية للسماح لها بالطهي بالتساوي.

تنظيف الباذنجان ورشه بالملح يساعد في تقليل امتصاصه للزيت.

استخدام زيوت صحية مثل زيت الزيتون أو زيت كانولا بكميات محدودة.

التجفيف الجيد للباذنجان قبل القلي يقلل من استخدام الزيت.

باتباع هذه الطرق والنصائح، يمكن الاستمتاع بطبق لذيذ من الباذنجان المقرمش دون الحاجة لاستخدام كميات كبيرة من الزيت، مما يساهم في تحسين الخيارات الغذائية والحفاظ على الصحة العامة.