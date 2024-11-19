حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 07:34 مساءً - أكد فلاديمير زيلينسكي، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن، أن كييف حصلت على إذن غربي لضرب العمق الروسي بصواريخ بعيدة المدى.

زيلينسكي يؤكد سماح الغرب لأوكرانيا بقصف العمق الروسي

وأضاف رأس نظام كييف خلال تصريحاته الصحفية التي نشر مقطع فيديو منها على قناة "أر بي سي. أوكرانيا": الآن وقد حصلنا على القرار من الدول المعنية وليس فقط من وسائل إعلامية، من الضروري جدا أن نضيف إلى هذا القرار العديد من الاحتمالات التي من شأنها التقليل من الإمكانات العسكرية الروسية أينما كانت، حسب قوله.

وأعلن زيلينسكي نيته استخدام صواريخ "ATACMS" الأمريكية لضرب الأراضي الروسية، لافتا إلى أن أوكرانيا لديها قدرات بعيدة المدى، كما ذكر الطائرات المسيرة المنتجة في أوكرانيا، معربا عن نيته في استخدامها جميعا، ولكنه لم يؤكد حقيقة تعرض منطقة بريانسك الروسية لهجوم بصواريخ "أتاكمس" الأمريكية.

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن سلاح الجو الروسي اعترض 6 صواريخ "أتاكمس" أمريكية في منطقة بريانسك ليلة الثلاثاء، أسقط منها 5 وتضرر صاروخ واحد، مؤكدة عدم وقوع إصابات أو أضرار مادية.

وأفادت بعض وسائل الإعلام الأوكرانية، أن القوات الأوكرانية ضربت للمرة الأولى الأراضي الروسية داخل الحدود المعترف بها دوليا بصواريخ "أتاكمس"، إلا أن قناة "24" الأوكرانية ذكرت في وقت لاحق أن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية "لم تؤكد تلك المعلومات".

وكانت عدد من وسائل الإعلام الغربية قد أفادت بسماح واشنطن وباريس ولندن لكييف باستخدام صواريخ غربية لضرب أهداف في العمق الروسي، إلا أن التصريحات الغربية الرسمية ومن ضمنها البيت الأبيض ووزارة الدفاع البريطانية كانت "رمادية" وغير مباشرة بهذا الشأن، في حين أكد ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل في تصريحات صحفية، في وقت سابق، أن واشنطن سمحت "بالفعل" لأوكرانيا باستخدام صواريخها بعيدة المدى لضرب العمق الروسي.