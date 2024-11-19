بسبب أغنية "يا خراشي".. صناع مسرحية "ألف تيتة وتيتة" يتصدرون التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر صناع مسرحية "ألف تيتة وتيتة" محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما احتفلوا بـ أغنية الفنان أكرم حسني الجديدة "يا خراشي".

سبب تصدر صناع مسرحية "ألف تيتة وتيتة" التريند

نشر أكرم حسني فيديو من كواليس مسرحية "ألف تيتة وتيتة" وظهر الأبطال يرقصون على الأغنية ومنهم بيومي فؤاد، وميرنا جميل، ومصطفى غريب، وبدرية طلبة وغادة طلعت، كما ظهر الشاعر أمير طعيمة يتفاعل معهم.

قصة مسرحية "ألف تيتة وتيتة"

تدور أحداث مسرحية "ألف تيتة وتيتة"، حول ساحر في سيرك يتقدم لخطبة فتاة تعيش مع عائلتها في جزيرة نائية، ليكتشف أن الجزيرة مأهولة بسحرة حقيقيين، وبعد زواجه منها، يجد نفسه في خضم تعويذة غامضة تطال الجميع، فينطلق في مغامرة محفوفة بالمخاطر لكسر هذه التعويذة وإنقاذ الجميع.

أبطال مسرحية "ألف تيتة وتيتة"

ويشارك في بطولة مسرحية "ألف تيتة وتيتة": أكرم حسني، وبيومي فؤاد، وميرنا جميل، ومصطفى غريب، وبدرية طلبة، ومحمد أوتاكا، تأليف أحمد سعد والي وطه زغلول ومهاب حسين، وإخراج أوتاكا، وإنتاج أمير طعيمة.

تفاصيل أغنية "يا خراشي"

ويذكر ان أغنية "يا خراشي" غناء وكلمات أكرم حسني، وألحان كريم عاشور، وتوزيع موسيقي أحمد وحيد كينج.

كلمات أغنية "يا خراشي"

لما وزعوا اللذاذة خدتي أكتر من اللازم

لما صوروا المزازة جم عليكي وعملوا زووم

كل الناس سألت لماذا في الجمال ملكيش مثيل

في قانون للجاذبية راجعوا منهج العلوم

في الحلاوة والشياكة إزاي ما بتدرسيش

في حلاوة زي دي مش هنهزر لأ مفيش

احسبوها يمين شمال.. مش هتلاقوا في الجمال

حد زيك ده انتي نجمة واقفة سينجل على الفيش

يا خراشي يا لهوي.. يا خراشي يا لهوي.. يا خراشي يا لهوي.. يا خراشي

يالهوي يا خراشي.. يالهوي يا خراشي.. يالهوي يا خراشي.. يا خراشي

ألف بعثة جم يشوفوا جغرافية البلاد

وأما شافوا لون عنيكي قفلوا باب الاجتهاد

أعلنوا إن عنيكي دولة.. وقعت كل العتاولة

مين ينول شرف المحاولة.. ياللي نطقتي الجماد

التاريخ هيقول في وصفك امرأة هزت عروش

ولا وصفك حاجة صعبة الكتب متوصفوش