نوال تتألق بأجمل أغانيها في حفل التجمع.. صور

القاهرة - محمد ابراهيم - نوال تتألق بأغانى مخاصماك وياخيبتو في حفل التجمع .. صور

تألقت المطربة نوال عبد الشافي صاحبة أغنية مخاصماك في حفلها بمنطقة التجمع، والذي رفع شعار كامل العدد، وقدمت من خلاله باقة كبيرة من أغانيها التي تفاعل معها الجمهور بالرقص ومنها مخاصماك وأنتوا لسة شوفتوا حاجة وياخيبتو وغيرها، وحرص على حضور الحفل المنتج مصطفى السويفى صاحب النجاحات التي قدمتها نوال خلال مشوارها الغنائى.



أحدث أغاني المطربة نوال عبد الشافي

وطرحت مؤخرا المطربة نوال عبد الشافي صاحبة أغنية "مخصماك" أحدث أعمالها الغنائية التي تحمل اسم "يا خيبتو" التي صورتها على طريقة الفيديو كليب، وهى من كلمات مصطفى حدوتة وألحان وليد العطار وتوزيع كلوبيكس وإخراج نيروز أبو زيد وإنتاج مصطفى السويفي، وظهرت نوال خلال الفيديو بإطلالة فتاة ترتدي جلابية فلاحي، نالت إعجاب الجمهور.



تتر مسلسل فراولة

وطرحت في موسم رمضان المطربة نوال عبد الشافى أغنية خلصانة من تتر مسلسل فراولة بطولة الفنانة نيللى كريم، وشاركها فى الغناء فريق المدفعجية، وهى من كلمات محمود عليم وألحان نور عز العرب وتوزيع هانى يعقوب.



نجاحات نوال عبد الشافي

وحققت المطربة نوال عبد الشافى نجاحات كبيرة في الفترة الأخيرة من خلال أغانينها ومنها مخاصماك التي حققت نجاحًا وانتشارًا كبيرًا على وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، وتخطت حاجز 500 مليون مشاهدة على التيك توك، ويعد رقم كبير منذ طرحها وأصبحت الأكثر استماعا في الفترة الأخيرة نظرا لبساطتها في الأداء وإشادة نجوم الفن والغناء بها، كما طرحت عدة أغانى وحققت نجاحا أيضا ومنها ياخيبتو وأنت لأ وغيرها.