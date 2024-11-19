هيرفي رينارد: أتحمل مسؤولية الخسارة أمام إندونيسيا

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 04:58 مساءً - علق هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي، على خسارة الأخضر أمام إندونيسيا، بنتيجة 2-0، مساء اليوم، ضمن الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وفي المؤتمر الصحفي عقب المباراة، قال رينارد: “البداية كانت خاطئة هذا ما حدث، بدأنا المباراة كأنها ودية، وكما ذكرت من قبل أنني قبلت التحدي، لذا فأنا أتحمل مسؤولية الخسارة اليوم”.

وأضاف: “الحقيقة أن المنتخب السعودي لم يسجل أهدافاً منذ فترة طويلة، واليوم أتيحت للمنافس فرصتين سجلهما، بينما لم تحتسب لنا ركلة جزاء، ولكن في النهاية حسمت النتيجة”.

وعن حسابات التأهل في المجموعة، أفاد: “من الواضح في هذه المجموعة أن منتخب اليابان متصدر وبفارق وسيتأهل، الصراع على المركز الثاني سيكون محتدماً، إذا لم نتأهل بشكل مباشر يجب أن نقاتل في الطريق الثاني”.

وتابع: “خسرنا مباراة اليوم، وتتبقى لنا 4 مواجهات في الطريق وسنرى ما سيحدث”.

وأتم: “أنا سعيد وفخور بتدريب المنتخب السعودي وبعودتي لقيادته”.