منتخب البرازيل يتواصل مجدداً مع كارلو أنشيلوتي

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 04:58 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، وضع الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، ضمن خططه لتدريب منتخب السيليساو، خلال الفترة المقبلة.

أنشيلوتي كان هدفاً للاتحاد البرازيلي، قبل أن يجدد عقده مع ريال مدريد، حتى صيف 2026، ليتعاقد بعدها المنتخب البرازيلي مع دوريفال جونيور.

وقال برنامج “الشيرنجيتو” الإسباني: “وصلتنا معلومات بأن الاتحاد البرازيلي تواصل مجدداً مع كارلو أنشيلوتي؛ لأنهم يرونه في موقف ضعف مع ريال مدريد”.

وأضاف: “يعتقد الاتحاد البرازيلي أن هذا الصيف قد يشهد نهاية مرحلة أنشيلوتي الرائعة مع ريال مدريد، بعد أن فاز بـ3 بطولات دوري أبطال مع ريال مدريد، ولا أحد يثق بمدرب البرازيل الحالي”.

وختم: “يوجد بيب جوارديولا أيضاً على طاولة منتخب السامبا، لكنه خيار أصعب، لذا قرر الاتحاد البرازيلي التواصل مجدداً مع أنشيلوتي”.

وتشير تقارير صحفية عديدة، أن الموسم الحالي هو الأخير للمدرب الإيطالي على رأس القيادة الفنية لفريق ريال مدريد، حيث أن الأخير اختار تشابي ألونسو مدرباً جديداً، بداية من الموسم المقبل.