نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مباراة البحرين وأستراليا في تصفيات كأس العالم آسيا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يلتقي المنتخب الأسترالي ضد نظيره البحريني، ضمن منافسات الجولة السادسة من تصفيات كأس العالم آسيا.
وجاء تشكيل المنتخبين كالاتي:
البحرين:
في حراسة المرمى: إبراهيم لطف الله.
خط الدفاع: امين بن عدي، حمد الشمسان، سيد ضياء.
خط الوسط: سيد باقر، عباس العصفور، علي حرم، محمد مرهون.
خط الهجوم: إبراهيم الختال، كميل الأسود، علي مدن.
تشكيل منتخب أستراليا:
في حراسة المرمى: ماثيو رايان.
الدفاع: هاري سويتير، توم روجيك، لويس ميلر، كاميرون بورغيس، عزيز بيهيتش.
الوسط: انتوني كاسيرس، هايدن ماثيوز، جاكسون إيفريان.
الهجوم: رايلي ماكرجي،كوسيني ينجي،كريغ غودين.
تعد هذه المباراة نقطة فاصلة في تصفيات المونديال للمنتخبين، خصوصًا في ظل صراع التنافس على المراكز المؤهلة.
ويحتل المنتخب البحريني المركز الخامس برصيد 5 نقاط، حصدها من بينما منتخب أستراليا يتواجد في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.