الرياضة

تشكيل مباراة البحرين وأستراليا في تصفيات كأس العالم آسيا

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أحمد جودة - القاهرة - يلتقي المنتخب الأسترالي ضد نظيره البحريني، ضمن منافسات الجولة السادسة من تصفيات كأس العالم آسيا.

وجاء تشكيل المنتخبين كالاتي:

البحرين:
في حراسة المرمى: إبراهيم لطف الله.

خط الدفاع: امين بن عدي، حمد الشمسان، سيد ضياء.

خط الوسط: سيد باقر، عباس العصفور، علي حرم، محمد مرهون.

خط الهجوم: إبراهيم الختال، كميل الأسود، علي مدن.

تشكيل منتخب أستراليا:

في حراسة المرمى: ماثيو رايان.

الدفاع: هاري سويتير، توم روجيك، لويس ميلر، كاميرون بورغيس، عزيز بيهيتش.

الوسط: انتوني كاسيرس، هايدن ماثيوز،  جاكسون إيفريان.

الهجوم: رايلي ماكرجي،كوسيني ينجي،كريغ غودين.

تعد هذه المباراة نقطة فاصلة في تصفيات المونديال للمنتخبين، خصوصًا في ظل صراع التنافس على المراكز المؤهلة.
ويحتل المنتخب البحريني المركز الخامس برصيد 5 نقاط، حصدها من بينما منتخب أستراليا يتواجد في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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