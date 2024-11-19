ملخص أهداف مباراة بولندا وإسكتلندا في دوري الأمم الأوروبية

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أحمد جودة - القاهرة - سقط الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب بولندا، أمام نظيره إسكتلندا بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد وارسو الوطني ضمن منافسات الجولة 6 من دوري الأمم الأوروبية.

ملخص أهداف مباراة بولندا وإسكتلندا

وسجل جون ماكجين الهدف الأول في الدقيقة 3 صنع بين دوك.

وعاد كاميل بهدف التعادل لبولندا في الدقيقة 59 صنعه له زيلينسكي وعاد روبرتسون بالهدف الثاني لإسكتلندا في الدقيقة 90 وانتهت المباراة 2/1.