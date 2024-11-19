ريال مدريد يفتح الباب أمام رحيل تشواميني

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 02:53 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن ريال مدريد لن يمانع رحيل لاعبه الفرنسي، أوريلين تشواميني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتلقى الفرنسي العديد من الانتقادات خلال الموسم الحالي، وخاصة بعد المباراة التي جمعت الميرنجي مع ميلان، في دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز الفريق الإيطالي 3-1، حيث تسبب تشواميني بهدفين.

ووفقاً لبرنامج “الشيرنجيتو” الإسباني، فإن مسؤولي ريال مدريد توصلوا لقناعة بأن تشواميني ليس لاعب الوسط الذي يحتاجه الفريق.

وأشار البرنامج الإسباني، إلى أن ريال مدريد مستعد للاستماع للعروض الراغبة في شراء تشواميني بنهاية الموسم إذا لم يتحسن مستواه.

واختتم البرنامج الإسباني: “ظهرت مؤخراً تقارير تشير إلى اهتمام ليفربول بضم تشواميني، لكن مانشستر يونايتد من تواصل بالفعل مع ممثلي اللاعب الفرنسي”.