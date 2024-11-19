دي ماريا يكشف عن خططه بعد الاعتزال

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 02:53 مساءً - كشف الأرجنتيني، أنخيل دي ماريا، نجم بنفيكا البرتغالي، عن خططه بعد اعتزال كرة القدم.

ويمتد عقد دي ماريا مع النادي البرتغالي، حتى نهاية الموسم الحالي.

وقال دي ماريا في تصريحات نقلها موقع polavip الأرجنتيني: “دي ماريا كمدرب؟.. عندما أعتزل أود أن أستمتع ببعض الوقت مع عائلتي. قد يحدث هذا في وقت لاحق”.

وأضاف: “أشارك في دورة تدريبية من أجل أن أصبح مدرباً، أفعل ذلك فقط تحسباً لما سيحدث في المستقبل”.

وتابع: “منذ أن بلغت الـ30 من عمري بدأت أنظر لكرة القدم بشكل مختلف وأقوم بتحليل الأمور”.

وأتم بهذا الشأن: “بدأت أرى الأمور من وجهة نظر المدرب، ليس فقط من جانب اللاعب”.

خلال الموسم الحالي، شارك دي ماريا مع بنفيكا في 14 مباراة بمختلف المسابقات، سجل أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.