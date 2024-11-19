نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. حقيقة معاناة نجم الزمالك من إصابة مزمنة وفيراري الأهلي يرفض الرحيل عن القلعة الحمراء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الثلاثاء 19-11-2024 في السطور التالية:

بدر حامد يكشف حقيقة معاناة سيدي ندياي من إصابة مزمنة

كشف بدر حامد رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك، عن حقيقة ما تم نشره في الفترة الأخيرة، حول معاناة النجم السنغالي سيدي ندياي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم من إصابة مزمنة.

وأكد بدر حامد في تصريحات له عبر برنامج "رقم 10" مع الإعلامي كريم رمزي، على القناة الأولى: "نادي الزمالك قلعة كبيرة وليس من المعقول أن يتعاقد مع محترف دون أن يخضع اللاعب لجميع أشكال الكشف والتحاليل اللازمة، ونتيجة التقرير الطبي أكدت سلامته بنسبة 100%".

وأضاف:" عندما انضم ندياي، إلى صفوف الناشئين بالزمالك، لعب معنا 5 مباريات في قطاع الناشئين منها الأهلي وسموحة وبيراميدز وهذه مباريات كبيرة".

واستكمل:" عندما تعرض للإصابة معنا كان قد تعرض لكدمة قوية في كاحل القدم، ثم استعجل العودة لأن المدرب جوزيه جوميز متحمس له وهو متحمس للعب في الفريق الأول، فتجددت الإصابة".

وأوضح حامد: "كل ما تم ذكره حول وجود إصابة مزمنة للاعب لا أساس له من الصحة. نادي الزمالك مباح والناس دائما تكشف عن الأخبار السيئة فقط ".

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وأتم رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك، تصريحاته: "سيدي ندياي لديه قدرات هائلة ومهارات مميزة وهو يرغب في الاستمرار في المشاركة بالمباريات، حتى يتألق مع الزمالك ".

نجم الأهلي يرفض مناقشة العروض الخليجية

أبدى نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رفضه القاطع لفكرة مناقشة العروض الخليجية التي وصلت إليه خلال الأيام القليلة الماضية، عقب تألقه مغ المارد الأحمر.

وقال الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" طاهر محمد طاهر تلقى بعض العروض الخليجية بعد تألقه مع الأهلي خلال الفترة الماضية".

وأضاف:" طاهر محمد طاهر تلقى عروض شفهية من أندية الخليج ويعد أبرزهم أندية الدوري السعودي والقطري، ولكن اللاعب رفض فكرة مناقشة تلك العروض ".

وأتم كريم رمزي:" طاهر محمد طاهر أبلغ زملاؤه في النادي الأهلي، أنه يعتبر أن هذا الموسم هو الأول له مع المارد الأحمر، ويرغب في الاستمرار مع الفريق من أجل استمرارية التألق، والمساهمة في تحقيق البطولات".