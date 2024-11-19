تشيلسي يخطط لضم حارس ليفربول

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 12:56 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن نادي تشيلسي يخطط لضم حارس مرمى ليفربول، كاوميهين كيليهير، خلال الفترة المقبلة.

ويتألق كيليهير مع الريدز، بشكل لافت، بعد إصابة حارسه الأساسي، أليسون بيكر.

ووفقاً لصحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن تشيلسي وضع عينه على كيليهير، رغم امتلاك البلوز لثلاث حراس جيدين.

وأضافت الصحيفة، أن ليفربول متردد في بيع كيليهير لمنافس مباشر، لكنه سيقبل على الأرجح عرضاً في حدود 35 مليون جنيه إسترليني.

ويمتلك تشيلسي كلاً من روبرت سانشيز، فيليب يورجنسن ومايك بيندرز في مركز حراسة المرمى..

وكان كيليهير سبق له وأن صرح برغبته بالرحيل لفريق يضمن له المشاركة بصفة أساسية، وفي حال انتقاله لتشيلسي، فإن الأخير سيكون مجبراً على التخلي عن أحد حراسه.