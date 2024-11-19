إبراهيم دياز .. أنشيلوتي يراه الحل الأمثل لإيجاد التوازن في ريال مدريد

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 12:56 مساءً - سيعتمد كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، على النجم المغربي، إبراهيم دياز، بشكل كبير، خلال الفترة المقبلة.

ووفقاً لما ذكرته شبكة “ريليفو” الإسبانية، فإن حالة عدم التوازن التي يعاني منها الميرنجي بين الحالة الدفاعية والهجومية للاعبين، أمر يؤرق الكادر الفني للفريق.

وأشارت الشبكة، أن النجم البرازيلي، رودريجو، كان من أبرز العناصر التي تساعد على إيجاد التوازن، ومع إصابته، فإن إبراهيم دياز سيتولى هذه المسؤولية، نظراً للخصائص التي يتمتع بها.

وأوضحت الشبكة: “إبراهيم دياز يبذل أقصى ما لديه هجومياً ودفاعياً.. هذه النقطة الأخيرة ذات أهمية خاصة لفريق يعاني من نقص التوازن الدفاعي، لذا من المتوقع أن يتحمل مسؤولية كبيرة في الأسابيع المقبلة وأن يساعد الفريق على تجاوز أزمة الأداء التي يمر بها”.

يشار إلى أن إبراهيم تعرض لإصابة أثناء مباراة فريقه أمام ريال سوسيداد، لبتعده عن الملاعب لمدة شهر ونصف.

وبعد عودته شارك في 4 مباريات، أمام ميلان (45 دقيقة)، وأوساسونا (71 دقيقة) مع ريال مدريد، ومع منتخب المغرب شارك أمام الجابون 64 دقيقة سجل خلالها هدفين، وضد ليسوتو سجل هاتريك في 61 دقيقة