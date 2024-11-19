طريقة عمل كريم البقدونس بالمنزل لتفتيح البشرة بمكونات طبيعية جداً

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رياض - احمد صلاح - يعد كريم البقدونس من الكريمات الطبيعية التي نستطيع عملها بالمنزل دون الحاجة إلي شرائها من الخارج، ويتم ذلك بخطوات بسيطة جداً وبمكونات بسيطة وغير مرتفعة الثمن، يحتوي الكريم على مميزات جيدة للبشرة من أهمها تفتيح لون البشرة وجعلها نظيفة ونضرة، وذلك لاحتوائه على البقدونس الأخضر الذي يحتوي على الكثير من الفوائد المهمة للبشرة، وهذا هو ما تبحث عنه كثير من السيدات فالكل يسعي إلي الظهور بوجه مشرق وجميل دون الحاجة إلي استخدام الكريمات الجاهزة غالية الثمن، والتي قد تؤثر على الوجه بسبب المكونات الكيميائية التي تحتوي عليها، ولكن يعد هذا الكريم هو الأفضل من حيث السعر ومن حيث المكونات التي يحتوي عليها فهي طبيعية جداً، وتعمل على تغذية البشرة ومنحها بياض وترطيب كامل، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل كريم البقدونس داخل المنزل بأبسط المكونات.

مكونات عمل كريم البقدونس لتفتيح البشرة

يتكون الكريم من مكونات بسيطة وأسعارها غير مكلفة وهي كما يلي:ـ

طريقة التحضير

يتم تحضير كريم البقدونس لتفتيح البشرة بشكل ملحوظ باتباع الخطوات الأتية:ـ

في الكبة الكهربائية نقوم بوضع البقدونس ثم نضيف إليه ملعقة من النشا، ويضاف إلي المكونات زيت الزيتون وملعقة من الكريم المرطب.

ثم تخلط المكونات جيداً حتي تصبح ناعمة جداً، ويصبح الخليط ذو ملمس كريمي.

نعمل على تفريغ كبسولات فيتامين E على الخليط، ثم نخلط المكونات مرة أخري حتي تتجانس جميع المكونات.

ثم يصب الخليط في علبة زجاجية نظيفة وجافة ويحفظ داخل الثلاجة.

ثم يغسل الوجه جيداً ثم نضيف طبقة من الكريم على الوجه، ويتم توزيعها بشكل جيد.

يترك الماسك على البشرة لمدة 5 دقيقة، ثم يغسل بالماء الفاتر.

فوائد البقدونس للبشرة

يحتوي البقدونس على الكثير من الفوائد المهمة للبشرة من أهمها ما يلي:ـ