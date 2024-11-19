ريال مدريد يزاحم برشلونة على موهبة مالاجا

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 10:58 صباحاً - كشف تقرير صحفي، عن دخول ريال مدريد في منافسة مع نادي برشلونة، من أجل الحصول على موهبة نادي مالاجا، أنطونيو كورديرو، خلال الصيف المقبل.

ووفقاً لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن كورديرو (18 عاماً) يعد من أبرز مواهب مالاجا، وكان أحد أبرز أسباب صعود الفريق لدوري الدرجة الثانية، ويستمر بتقديم مستويات مميزة، خلال الموسم الحالي.

وأشارت الصحيفة، أن كورديرو يعد هدفاً قديماً للنادي الكتالوني، حيث حاول ضمه، الصيف الماضي، ولكن المفاوضات لم تنجح.

وأفادت الصحيفة، أن ريال مدريد قرر مزاحمة برشلونة على الصفقة، حيث سافر سانتياغو سولاري، مدير كرة القدم في النادي، للتعرف على وضع اللاعب عن قرب.

يشار إلى أن عقد اللاعب مع مالاجا، ينتهي الصيف المقبل، ولا اتفاق بشأن التجديد، حتى الآن