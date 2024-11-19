أهالي الغربية يشيعون جثمان اللاعب محمد شوقى إلى مثواه الأخير.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 01:31 مساءً - شيع منذ قليل، أهالي قرية الامشيط التابعة لمركز ومدينة المحلة الكبرى فى محافظة الغربية، جثمان اللاعب محمد شوقى لاعب نادى كفر الشيخ الرياضي، في جنازة مهيبة بمسقط رأسه.

وحرص كلا من الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ وأعضاء مجلس إدارة نادي كفر الشيخ وزملاء اللاعب الراحل على حضور مراسم صلاة الجنازة وتشييع الجثمان إلى مثواه الأخير.

وشهد محيط منزل اللاعب تجمع أهالى القرية وزملائه وعائلته استعدادا لصلاة الجنازة عليه وتشييع جثمانه إلى مثواه الأخير، والجدير بالذكر أن اللاعب توفى فجر اليوم داخل المستشفى متأثرا بإصابته بتوقف عضلة القلب أثناء مباراة بالقسم الثاني، رغم جهود الأطباء المكثفة لإنقاذه.

ولد محمد شوقى فى 7 يونيو 1995، ويبلغ من العمر 29 عاما، وكان محمد شوقى يشارك فى مركز قلب الدفاع، إذ سبق له اللعب مع العديد من الأندية وهى: "غزل المحلة، سبورتنج كاسيل، ونادى دسوق"، وانضم اللاعب محمد شوقى إلى فريق كفر الشيخ فى دورى القسم الثانى المصرى، قادمًا من فريق سبورتنج كاسيل.

وكان عبد الحميد مصطفى رئيس مجلس إدارة نادى كفر الشيخ أكد، فى تصريحات سابقة ببرنامج أخبار أون تايم، أن اللاعب الراحل محمد شوقي لديه 3 أولاد أصغرهم كان استقبله قبل أيام من الأزمة الصحية التى تعرض لها.

كان اللاعب محمد شوقى تعرض لأزمة خلال مباراة فريقه أمام القزازين بدورى القسم الثانى المصرى، إذ سقط مغشيًا عليه داخل أرضية الملعب، بعد بلع لسانه، ليتم نقله إلى مستشفى الزرقا، قبل أن يرحل عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء متأثرا بإصابته بتوقف عضلة القلب، وكانت مديرية الصحة، أعلنت أنه تم استقبال اللاعب بعد إصابته بتوقف عضلة القلب، الأمر الذى استدعى إجراء عمليات إنعاش قلب رئوى للاعب حتى استعاد النبض مجددا.