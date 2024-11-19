انت الأن تتابع خبر «وداعًا للنسيان وضعف الذاكرة».. طريقة سحرية لحل مشكلة النسيان وتقوية الذاكرة وزيادة نسبة الذكاء!! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - مشكلة النسيان هي مشكلة شائعة بين كثير من الأشخاص، فأحيانا ما يشعر الشخص بأن المعلومات تتبخر من ذاكرته، ولا تثبت وه. أمر ليس بالضروري أن يصيب الكبار فقط وانما هناك من الشباب من يعانون من هذه المشكلة، وهو بالتأكيد يؤثر على يومه فلا يسير بشكل طبيعي ويكون هناك حالة من الخلل والتشتت التي قد تنتابه، ولكن هناك بضع الأساليب التي من الممكن إتباعها لكي تقوي الذاكرة.
حل مشكلة النسيان وتقوية الذاكرة
- إذا كنت تعاني من تطاير المعلومات عند المذاكرة، سواء فى الدراسة أو المعلومات المهنية، فأنت بحاجة إلى استخدام إضاءة منخفضة وان تحصل على وقت استرخاء يتراوح ما بين 10 إلى 15 دقيقة بين الحين والآخر، حيث أن هذا الوقت سوف يبرز قدرتك على استرجاع المعلومات وزيادة قدرتك على التركيز والألمام بالمعلومات.
- عند الحصول على وقت من الراحة فعليك عدم التفكير في أي شئ ولا تقوم بالتصفح على مواقع التواصل الاجتماعي أو إجراء أي محادثة أو غيرها من الأشغال التي تشغل التفكير، فيجب الحصول على أقسام من الراحة لظون اي تشتيت حتى تستعيد نشاطك، فهذا الأمر يشبه بحد كبير إعادة شحن الهاتف فهكذا جسدك يعيد استعادة طاقته لاستكمال ما كنت تفعله.