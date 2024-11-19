انت الأن تتابع خبر النضارة في خطوتين.. طريقة عمل قناع ورق الغار والنشا لتفتيح البشرة وزيادة رونقها هتبقي مشرقة دايمًا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحتاج البشرة إلى عناية مستمرة نظرًا للعديد من العوامل الخارجية التي تؤثر على نضارتها ورونقها، ولذلك ترغب العديد من السيدات في التعرف على وصفات طبيعية للعناية بالبشرة، ويعد ماسك ورق الغار والنشا من أكثر الماسكات الفعالة في تفتيح البشرة وإعطائها نضارة مميزة، حيث أنه يحتوي على العديد من المواد مضادة للأكسدة والخصائص المرطبة للبشرة،

مكونات قناع ورق الغار والنشا لنضارة البشرة

لابد من تحضير المكونات التالية وبنفس المقادير التي سنذكرها لكم في هذه الفقرة لتحضير قناع ورق الغار والنشا وضمان نجاح الوصفة والحصول على النتيجة المرجوة لتفتيح ونضارة البشرة.

ربع كوب من ورق الغار.

عدد 1 كوب وربع من الماء.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ملعقتان كبيرتان من الفازلين الطبي.

ملعقتان كبيرتان من عسل النحل.

ملعقتان كبيرتان من النشا.

طريقة عمل قناع ورق الغار والنشا لنضارة البشرة

أحصلى على نضارة وتفتيح مميزين للبشرة باستخدام قناع ورق الغار والنشا، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية: