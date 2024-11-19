انت الأن تتابع خبر طريقة عمل قناع العسل للتخلص من الهالات السوداء المنتشرة حول منطقة العين .. نتائج جبارة !! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هناك الكثير من الأشياء التي من الممكن أن تتسبب في إزعاج النساء بشكل بالغ والتي من بينها أن يكون هناك مشكلة ما في البشرة الخاصة بها لاسيما منطقة الوجه بكل ما لديها من خصوصية كبيرة وعلامات وتفاصيل جمال لا يمكن أن يتم التغاضي عنها حيث أن المنطقة اسفل العين من المناطق التي قد يعاني البعض من وجود بعض الإسمرار بها وهو الأمر الذي يفسد المظهر شيئا ما لذا يتم البحث عن بعض الطرق الطبيعية التي تساعد في علاجها مثل ما سنوضح من خلال المقال

مكونات عمل ماسك العسل للقضاء على الهالات السوداء

ثلاث ملاعق كبار من عسل النحل.

خمس ملاعق كبار من الماء.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

أربع قطرات من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير