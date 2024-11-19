لن تصدقي مفعول ملعقة نشا لفرد الشعر الخشن المجعد في البيت أقوي من الكيراتين

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رياض - احمد صلاح - لن تصدقي مفعول ملعقة نشا لفرد الشعر ، فرد الشعر الخشن وتنعيمه أمرًا لم يعد صعبًا ولا مكلفًا مثلما كان يحدث في السابق حيث أصبح يوجد الآن العديد من الوصفات التي يمكن القيام بها في المنزل من أجل تنعيم الشعر وذلك من خلال مكونات من الطبيعة فقط أي ليس مكونات بها ضرر على الشعر أو بها مواد كيميائية يمكن أن تتسبب في تلفه وسقوطه، فهذه المكونات فصلًا عن أنها تعمل على تنعيم بصيلات الشعر وفرد تجعيداته فهي تغذي الشعر أيضًا وتساعد في تنعيم الشعر بسرعة جنونية من جذوره وحتى أطرافه ويعد النشا من أكثر المواد التي لها فاعلية وقدرة على هذا الأمر.

لن تصدقي مفعول ملعقة نشا لفرد الشعر الخشن المجعد

النشا من المواد الطبيعية التي تساعد كثيرًا على فرد بصيلات الشعر الخشن وتنعيمه وكذلك زبدة الشيا الغنية عن التعريف في التنعيم وتلعب دور في اعطاء الشعر لون اشقر والمعروف عنها بأنها لها فوائد كثيرة ومتعددة في تغذية الشعر أيضًا وخطوات استخدام الوصفة عبارة عن:

المكونات

6 ملاعق كبار من زبدة الشيا.

6 ملاعق كبار من النشا.

يمكنك زيادة أو تقليل الكمية المستخدمة حسب طول وكثافة الشعر.

طريقة التحضير

عليك أن تضعي زبدة الشيا في جهاز المايكرويف حتى يسيح تمامًا.

أضيفي الآن مادة النشا على زبدة الشيا واخلطيهم جيدًا مع بعضهم البعض حتى يتم الحصول على قوام ناعم كريمي.

قومي بوضع الخلطة على شعرك من منبته وحتى أطرافه وانتظري لمدة لا تقل عن 20 دقيقة.

بعد قضاء المدة المحددة اغسلي شعرك جيدًا بالشامبو المناسب.

كيراتين طبيعي لفرد وتنعيم الشعر

يمكنك في هذه الوصفة استخدام أي نوع من هذه الزيوت وهم: زيت الزيتون، زيت جوز الهند، زيت اللوز، زيت السمسم وطريقة تنفيذ الوصفة هي:

خطوات التحضير