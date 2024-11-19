دكتور نصحني بيها!!.. اقوى مشروب تنظيف وتطهير القولون من السموم سيخرج منك فضلات سنين في 3 أيام.. هتريح قولونك على الاخر!!

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رياض - احمد صلاح - يعتبر شاي البابونج من العلاجات الطبيعية الفعّالة التي تستخدم لتخفيف أعراض القولون العصبي، ويحتوي البابونج على مركبات تعرف بتأثيرها المهدئ على الجهاز الهضمي، مما يساعد في تقليل التقلصات والتشنجات التي يعاني منها المصابون بالقولون العصبي، وبفضل خواصه المضادة للالتهابات، يعمل شاي البابونج على تقليل التهيج في الأمعاء، مما يساهم في تحسين الشعور العام بالراحة.

تحسين عملية الهضم وتقليل الانتفاخ القولون

يُساعد شاي البابونج أيضًا في تحسين عملية الهضم بشكل فعال، فهو يعزز من إفراز العصارات الهضمية ويُقلل من الغازات والانتفاخات، مما يجعله خيارًا مثاليًا لمن يعانون من عسر الهضم، تناول كوب من شاي البابونج بعد الوجبات يُعتبر عادةً جيدة لتسهيل الهضم وتخفيف أي شعور بالامتلاء، مما يعزز الراحة الهضمية.

التأثير الإيجابي على الصحة النفسية