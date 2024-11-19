انت الأن تتابع خبر وصفات من خير الطبيعة لتنعيم الشعر الخشن والمجعد والحصول على شعر حريري مثل النجمات !!والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الشعر من أهم المناطق في جسم المرأة والتي تهتم حوله بشكل كبير وتعمل على العناية به بدرجة تفوق الوصف فالشعر المسدول على الظهر والناعم الخالي من أي عيوب هو الحلم الذي ترغب أي فتاة في الحصول عليه لكن من الممكن أن تولد إحداهن بشعر قليل النعومة أو خشن مع تجاعيد لذا فإنها تحتاج إلى بذل القليل من الجهد في هذا الصدد من خلال استعمال الوصفات الطبيعية التي من شأنها أن توفر لك نعومة الشعر الذي ترغبين فيها

مكونات عمل وصفة الصبار والموز لتنعيم الشعر

ملعقة كبيرة من جل الصبار.

2 ملعقة كبيرة من النشا.

2 ثمرة من الموز الناضج.

ملعقة كبيرة من زيت السمسم.

ملعقة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير