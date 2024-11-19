انت الأن تتابع خبر وصفات من خير الطبيعة لتنعيم الشعر الخشن والمجعد والحصول على شعر حريري مثل النجمات !!والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - الشعر من أهم المناطق في جسم المرأة والتي تهتم حوله بشكل كبير وتعمل على العناية به بدرجة تفوق الوصف فالشعر المسدول على الظهر والناعم الخالي من أي عيوب هو الحلم الذي ترغب أي فتاة في الحصول عليه لكن من الممكن أن تولد إحداهن بشعر قليل النعومة أو خشن مع تجاعيد لذا فإنها تحتاج إلى بذل القليل من الجهد في هذا الصدد من خلال استعمال الوصفات الطبيعية التي من شأنها أن توفر لك نعومة الشعر الذي ترغبين فيها
مكونات عمل وصفة الصبار والموز لتنعيم الشعر
- ملعقة كبيرة من جل الصبار.
- 2 ملعقة كبيرة من النشا.
- 2 ثمرة من الموز الناضج.
- ملعقة كبيرة من زيت السمسم.
- ملعقة من زيت الزيتون.
طريقة التحضير
- في البداية يتم هرس ثمرة الموز في داخل بولة الطعام للحصول على خليط كريمي ناعم
- ثم نضع ملعقتين من النشا مع زيت الزيتون على أن يتم الخلط بشكل جيد بين هذه المكونات
- ثم يتم رفع جيل الصبار في بولة صغيرة الحجم على حمام مائي
- بمجرد أن يذوب جل الصبار يتم إضافته لبقية المكونات اعلاه
- يتم خلط تلك المكونات بواسطة أداء أو ملعقة
- ثم نضع هذه الوصفة على الشعر من الجذور حتى الأطراف حتى يتم الاستفادة منها
- يتم تدليك فروة الرأس ثم نترك الخليط على الشعر لمدة نصف ساعه ثم اغسليه جيدا بالماء الفاتر.
- تكرر مرتان شهريا .