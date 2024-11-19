طريقة عمل كريم النعناع والنشا للقضاء على التجاعيد وتفتيح الوجه 10 درجات

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رياض - احمد صلاح - يعتبر كريم النعناع والنشا ، من أفضل الكريمات الطبيعية التي يمكن استخدامها على البشرة، فهو يساعد على تبييض الوجه ويجعل البشرة نضاره وخالية من العيوب، ويمنح الوجه النعومة ويساعد على ترطيبه، يعمل الكريم على غلق المسام ويزيل الدهون المتراكمة تحت الجلد، ويقلل من نمو الشعر في الوجه، وهو من الكريمات التي تتمتع برائحة النعناع المنعشة، يحمى البشرة من التشققات في فصل الشتاء، ويساعد غلق التشققات في القدم ويجعلها ذات نعومة كاملة، وهو من أكثر الكريمات التي يتم تداولها في الأسواق، وتكون غالية الثمن وتحتوي على مواد كيمائية ضارة تسبب الكثير من المشاكل على مد استخدامها، فيجب عمله في المنزل بدل من شرائه، فطريقة تحضيره سهلة وبسيطة ويمكن عمله بكل سهولة

مكونات كريم النعناع والنشا

سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة لعمل الكريم بكل سهولة وهى كالتالي:-

2 ملعقة كبيرة من النشا.

كوب من مغلي النعناع.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز المر.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم النعناع والنشا للقضاء على التجاعيد وتفتيح البشرة وهى كما يلي:-

نحضر وعاء صغير ونضع ماء النعناع، وملعقتين النشا ونقلب حتى يذوب النشا تمامًا.

نقوم بوضع الوعاء على حمام من الماء الساخن ونقلب باستمرار حتى يتكون لدينا خليط ثقيل القوام.

نرفع الوعاء من على الماء الساخن ونتركه حتى يبرد جيدًا قبل وضع الزيت عليه.

بعد ذلك نقوم بوضع زيت جوز الهند، وزيت اللوز ونقلبه مع بعض حتى تختلط المكونات ويصبح جاهز للاستخدام.

نقوم بوضع الخليط ي علبة صغيرة ثم نضعها في الثلاجة لحين الاستخدام.

نقوم بوضع الكريم يوميًا في فترة الصباح والمساء حتى نحصل على نتائج مبهره.

طريقة عمل ماسك النعناع والنشا لتفتيح الوجه

سوف نتعرف على بعض الخطوات البسيطة لعمل الماسك وهى كما يلي:-

نحضر كمية صغيرة من أوراق النعناع، وربع كوب من ماء الورد، وملعقة كبيرة من النشا.

ونقوم بوضعهم في الخلاط الكهربائي ويتم خلطهم جيدًا حتى يصبح الخليط ناعم.

ثم نضع الخليط في برطمان صغير ونضعه في الثلاجة.

نقوم بدهن الوجه بالتساوي ونتركه حتى يجف لمدة 20 دقيقة.

بعد ذلك نقوم بغسل الوجه بالماء البارد سوف تحصلين على الانتعاش والنعومة والتفتيح الكامل.

ماسك النعناع والزبادي لتفتيح الوجه

سوف نتعرف على طريقة عمل الماسك السحري بخطوات بسيطة وهى كما يلي:-

نحضر طبق صغير من النعناع الأخضر ونضعه في الخلاط الكهربائي، ثم نضيف عليها ملعقتين من الزبادي، وملعقة من الخميرة الفورية، وكمية صغيرة من ماء الورد ونخفقهم جيدًا مع بعض.

نقوم بوضع الخليط في برطمان صغير ونضعه في الثلاجة ونقوم باستخدامه ثلاث مرات في الأسبوع.

فوائد كريم النعناع والنشا للبشرة

يحتوي على الكثير من الفوائد الطبيعية التي تخص البشرة وهى كما يلي:-