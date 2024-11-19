انت الأن تتابع خبر المعدن الأصفر في معاناة…إليكم أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بدأت المعاناة من جديد مع الذهب في السعودية بزيادة أسعار الذهب من جديد بعدما كانت تراجعت بشكل كبير في الفترة الماضية،إلا أن الزيادة قد حلت من جديد علي سوق الذهب السعودي،وقد ارتفعت الأسعار عن سعر أمس بمقدار حوالي ٤ ريال سعودي،ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على سعر الذهب اليوم الثلاثاء ١٩ نوفمبر في المملكة العربية السعودية

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء ١٩ نوفمبر في المملكة العربية السعودية

ذهب عيار ٢٤ سعر الجرام ٣١٦.٥٨ ريال سعودي و ٨٤.٤٢ دولار أميركي.

ذهب عيار ٢٢ سعر الجرام ٢٩٠.١٩ ريال سعودي و ٧٧.٣٩ دولار أميركي.

ذهب عيار ٢١ سعر الجرام ٢٧٧.٠٠ ريال سعودي و ٧٣.٨٧ دولار أميركي.

ذهب عيار ١٨ سعر الجرام ٢٣٧.٤٣ ريال سعودي و ٦٣.٣٢ دولار أميركي.

ذهب عيار ١٤ سعر الجرام ١٨٤.٦٧ ريال سعودي و ٤٩.٢٥ دولار أميركي.

سعر بيع أونصة الذهب ٩٨٤٦.٦٠ ريال سعودي و ٢٦٢٥.٧٦ دولار أميركي.

سعر شراء أونصة الذهب ٩٨٥٠.٣٥ ريال سعودي و ٢٦٢٦.٧٦ دولار أميركي.

سبيكة ذهب وزن ١ جرام بسعر ٣٤٨.٢٣ ريال سعودي و ٩٢.٨٦ دولار أميركي.

سبيكة ذهب وزن ٢.٥ جرام بسعر ٨٣١.٠١ ريال سعودي ٢٢١.٦٠ دولار أميركي.

سبيكة ذهب وزن ٥ جرام بسعر ١٦٤٦.٢٠ ريال سعودي و ٤٣٨.٩٩ أميركي.

سبيكة ذهب وزن ١٠ جرام بسعر ٣٢٥٤.٤٠ ريال سعودي و ٨٦٧.٨٤ دولار أميركي.

سبيكة ذهب وزن ٢٠ جرام بسعر ٦٤٦٤.٤٩ ريال سعودي و ١٧٢٣.٨٦ دولار أمريكي.

جنيه ذهب ٨ جرام عيار ٢١ بسعر ٢٦٥٩.٢٤ ريال سعودي و ٧٠٩.١٣ دولار أميركي.

جنيه ذهب ٨ جرام عيار ٢٢ بسعر ٢٧٨٥.٨٧ ريال سعودي و ٧٤٢.٩٠ دولار أميركي.

جنيه ذهب ٨ جرام عيار ٢٤ بسعر ٣٠٣٩.١٣ ريال سعودي و ٨١٠.٤٤ دولار أميركي.