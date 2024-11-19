موعد مباراة هولندا اليوم أمام البوسنة والهرسك في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار محبي وعشاق كرة القدم الأوروبية لمتابعة مباراة هولندا والبوسنة والهرسك وذلك ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية في الموسم الحالي.



موعد مباراة هولندا والبوسنة والهرسك في دوري الأمم الأوروبية



من المقرر أن تقام مباراة هولندا والبوسنة والهرسك يوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من المجموعة الثالثة في بطولة دوري الأمم الأوروبية في الموسم الحالي.



وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت مصر والساعة الحادية عشر إلا ربع مساء المملكة العربية السعودية والساعة الثانية عشر إلا ربع مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.



تنقل مباريات دوري الأمم الأوروبية عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حيث ستقوم قناةbeIN Sports HD 6 بنقل أحداث اللقاء وسيقوم جواد بده بالتعليق على أحداث اللقاء.



يقع منتخب هولندا في المجموعة الثالثة بجانب كلا من منتخب ألمانيا ومنتخبي المجر والبوسنة والهرسك.



في مباراة الذهاب، تمكنت الطواحين الهولندية من سحق منتخب البوسنة والهرسك بخمسة أهداف مقابل هدفين.



يحتل منتخب ألمانيا صدارة المجموعة برصيد 13 نقطة من 5 مباريات، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في مباراة واحدة.



ويحتل منتخب هولندا المركز الثاني برصيد 8 نقاط حققها من فوزين وتعادلين وخسارة واحدة.



ويأتي منتخب المجر في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، حصدهم من فوز واحد وتعادلين وخسارتين.

ويتذيل منتخب البوسنة والهرسك المجموعة برصيد نقطة واحدة فقط حققها من تعادل واحد وأربع هزائم.

