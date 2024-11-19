ولي عهد أبو ظبي وماكرون يبحثان العلاقات بين فرنسا والإمارات

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 12:32 مساءً - التقى الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على هامش انعقاد أعمال قمة قادة مجموعة العشرين في نسختها التاسعة عشرة، التي تُقام في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

وجرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية فرنسا، وسُبل تعزيز التعاون والشراكات الإستراتيجية بين البلدين الصديقين.

وأكَّدا ولي عهد ابو ظبي والرئيس الفرنسي، على أهمية مواصلة البناء على علاقات التعاون المشترك والروابط التاريخية الوطيدة التي تجمع البلدين وشعبيهما الصديقين، للارتقاء بها إلى آفاق أرحب من الشراكة الإستراتيجية.

كما أكَّد الجانبان أهمية تعزيز التنسيق وتضافر الجهود بين البلدين الصديقين، لدعم المساعي الرامية إلى تحقيق أهداف النسخة الـ19 من قمة مجموعة العشرين.