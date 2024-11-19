بوتين يوجه تحذيرا خطيرا للولايات المتحدة بالتصديق على عقيدة نووية جديدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 12:32 مساءً - وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم "الثلاثاء" على العقيدة النووية الروسية بعد إدخال تعديلات وتحديثات عليها، وفق ما ذكرت صحف دولية.

وقال بوتين إن روسيا قد تفكر في استخدام الأسلحة النووية إذا تعرضت لهجوم صاروخي تقليدي عليها بدعم من قوة نووية.

يأتي قرار تغيير العقيدة النووية الرسمية لروسيا كرد من الكرملين على قرار إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي سمح لأوكرانيا بإطلاق صواريخ أمريكية بعيدة المدى على عمق روسيا.

وتحدد العقيدة المحدثة، التهديدات التي من شأنها أن تجعل قيادة روسيا تفكر في توجيه ضربة نووية، والتي من ضمنها إدراج إمكانية الرد على هجوم بالصواريخ التقليدية أو الطائرات بدون طيار أو الطائرات.

كما تقول العقيدة إن أي عدوان على روسيا من قبل دولة عضو في التحالف ستعتبره موسكو عدوانًا عليها من قبل التحالف بأكمله.

وقبل أسابيع فقط من الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر، أمر بوتين بإجراء تغييرات على العقيدة النووية ليقول إن أي هجوم تقليدي على روسيا بمساعدة قوة نووية يمكن اعتباره هجومًا مشتركًا على روسيا.

وأشعلت الحرب الأوكرانية أخطر مواجهة بين روسيا والغرب منذ أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962 والتي تعتبر أقرب مواجهة بين القوتين العظميين في الحرب الباردة وذلك إلى حرب نووية.